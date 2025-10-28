"Grande Fratello", Francesco Rana contro tutti dopo la puntata: "Con me avete chiuso"

Durante la puntata, infatti, Grazia aveva deciso di fare il nome di Rana perché infastidita dal suo comportamento ambiguo. "Non ho detto che non siete amiche, siete false. Una persona può avere delle sensazioni? Io ho detto che se Anita ha un problema non viene da te". "Io vado in Nomination per una cosa che non esiste" ha aggiunto il ragazzo, visibilmente infastidito per i voti ricevuti. Infastidito per i numerosi voti ricevuti, inoltre, esclama: "Io vado in Nomination per una cosa che non esiste". Grazia non crede a quanto detto dal suo coinquilino e, certa del fatto che lui sia stato penalizzato in quanto non ha mai espresso il suo pensiero, esclama: "Tu non parli, non ti esponi". Riusciranno i casalinghi e le casalinghe a risolvere questa crisi interna? Lo scopriremo nella prossima puntata del "Grande Fratello", in onda giovedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5.