Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
La discussione

"Grande Fratello", Francesco Rana contro tutti dopo la puntata: "Con me avete chiuso"

Tra il concorrente e gli altri inquilini al termine della serata scoppia una discussione molto accesa

28 Ott 2025 - 12:39
© Da video

© Da video

Alta tensione nella notte nella Casa del "Grande Fratello". Al termine della quinta puntata di lunedì 27 ottobre, Francesco Rana non ha digerito le critiche ricevute durante le nomination e, subito dopo la diretta, ha sbottato con alcune delle sue coinquiline: in particolare, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Benedetta Stocchi.

Il motivo dello scontro

  Subito dopo aver salutato Simona Ventura, i concorrenti hanno avuto modo di parlare di quanto accaduto durante la puntata. Proprio le nomination, come spesso accade, sono state il motivo dello scontro. Rana si è scagliato contro le tra ragazze: "Voi tre, con me avete chiuso. Fatevi il vostro percorso, io con voi non voglio avere più niente a che fare".

Leggi anche

"Grande Fratello", Matteo Azzali è eliminato, tre in nomination

"Grande Fratello", Jonas Pepe e Omer Elomari ai ferri corti: "Non c'è canale di comunicazione"

La delusione di Francesco

 Durante la puntata, infatti, Grazia aveva deciso di fare il nome di Rana perché infastidita dal suo comportamento ambiguo. "Non ho detto che non siete amiche, siete false. Una persona può avere delle sensazioni? Io ho detto che se Anita ha un problema non viene da te". "Io vado in Nomination per una cosa che non esiste" ha aggiunto il ragazzo, visibilmente infastidito per i voti ricevuti. Infastidito per i numerosi voti ricevuti, inoltre, esclama: "Io vado in Nomination per una cosa che non esiste". Grazia non crede a quanto detto dal suo coinquilino e, certa del fatto che lui sia stato penalizzato in quanto non ha mai espresso il suo pensiero, esclama: "Tu non parli, non ti esponi". Riusciranno i casalinghi e le casalinghe a risolvere questa crisi interna? Lo scopriremo nella prossima puntata del "Grande Fratello", in onda giovedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5.

grande fratello