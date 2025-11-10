"Grande Fratello", la sorpresa speciale ad Anita e una nuova busta rossa: le anticipazioni del 10 novembre

Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. Nel frattempo la situazione nella Casa si è scaldata e intorno alla ritrovata coppia Domenico-Valentina si sono creati litigi e incomprensioni. Tra tutti, uno scontro piuttosto acceso tra Anita e Valentina, che la notte di Halloween si sono ritrovate coinvolte in un faccia a faccia in cui sono volati anche insulti.