"Grande Fratello", la sorpresa speciale ad Anita e una nuova busta rossa: le anticipazioni del 10 novembre

Cosa aspettarsi dal nuovo episodio del programma condotto da Simona Ventura
© Da video
Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Ne scopriremo gli sviluppi nella prossima puntata del "Grande Fratello" di lunedì 10 novembre. Questa volta a entrare nella Casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo.
Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. Nel frattempo la situazione nella Casa si è scaldata e intorno alla ritrovata coppia Domenico-Valentina si sono creati litigi e incomprensioni. Tra tutti, uno scontro piuttosto acceso tra Anita e Valentina, che la notte di Halloween si sono ritrovate coinvolte in un faccia a faccia in cui sono volati anche insulti.
In arrivo, poi, una sorpresa speciale per Anita: alle emozioni per la nascente storia con Jonas, si aggiunge anche l'incontro con una persona del suo cuore, che proprio non si aspetta di vedere nella Casa. Dal momento in cui si sono lasciati andare alle loro emozioni, Jonas e Anita hanno iniziato a riflettere sul loro rapporto e sul futuro nella Casa. "Fino a 2 settimane fa era il nostro percorso singolo, adesso non è più singolo", ha osservato Anita, consapevole che da ora in poi gli altri concorrenti potrebbero percepirli come un'unica coppia. E dice: "Adesso se attaccano te, è come se attaccassero me". Gli sviluppi del loro avvicinamento potrebbero scombinare qualche equilibrio all'interno della Casa.
Ma non è tutto perché c'è in ballo anche un confronto tra mamme: è scontro tra Donatella e Francesca. Le due donne dovranno finalmente affrontarsi e dirsi tutto faccia a faccia.E per chiudere in bellezza, una nuova misteriosa busta rossa incombe sulla Casa: a chi sarà destinata? E quale scottante rivelazione contiene?Lunedì 10 novembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.