Giulia De Lellis sexy in bikini "scambia" il mare della Sardegna con l'Oceano... e gli haters si scatenano

In vacanza in Sardegna, dopo la fine della love story con Damante, Giulia De Lellis fa una gaffe "marinara" e mentre posa per uno scatto in barca, sexy e bellissima come sempre, scrive: "Ocean air. Salty hair", giocando sull'assonanza, in inglese, delle due parole "air" e hair": "Aria oceanica. Capelli bagnati". Sui social si scatenano gli haters della influencer: "Ma Ocean? In Sardegna?" oppure: " “Ocean?? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa”...