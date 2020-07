Giulia De Lellis preoccupa i fan: deve essere operata al naso

Giulia De Lellis dovrà essere operata alla gola, i fan sono preoccupati, ma lei li rassicura: “Poteva andare peggio, mi sono spaventata tutto il giorno. Me la caverò con una operazione al naso, anche se non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari dovrò poi fare. Il controllo alla gola è stato fastidiosissimo. Purtroppo, non sarà semplice guarire, ma sono molto serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così“. Intanto la bella influencer si diverte con il fidanzato Andrea Damante e il loro cagnolino.

“Non mi lamento, ma appena tornerò a Milano, mi organizzerò per sistemare anche questa cosina” continua la De Lellis, che si scusa con i follower per la sua assenza e per i capelli (in disordine?). Da tempo lamentava problemi alla gola e continui abbassamenti della voce ed ecco la spiegazione: “Ho avuto un’ansia terribile, ma me la caverò con un’operazione al naso…”.

“In tutto ciò c’è il piccolo Tommy che è andato dal parrucchiere, è tutto pulito e profumato” dice coccolando il suo cagnolino prima di preparare la cena. I fan le hanno subito fatto sentire la loro vicinanza e affetto.

