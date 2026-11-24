"Mai più – donne oltre la violenza" è un docu-film che affronta la lotta contro la violenza di genere proponendo un cambio profondo di narrazione: elevare il semplice racconto degli avvenimenti a testimonianza forte di coraggio e speranza. Prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato nel 2019 e dedicato alla scoperta, alla valorizzazione del talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti, "Mai più – donne oltre la violenza" è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, il documentario andrà in onda in prima visione tv il 25 novembre alle 21.15 su La5 e sarà disponibile su Mediaset Infinity.