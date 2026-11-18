La nuova serie turca "Love For Rent" arriva su Mediaset Infinity a partire da lunedì 23 novembre. La commedia romantica che vede protagonisti gli attori Elçin Sangu e Barış Arduç è disponibile in esclusiva on demand con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.
"Love For Rent", la trama
"Kiralik Ask", questo il titolo originale della serie, racconta le vicissitudini dei due protagonisti Defne Topal e Ömer İplikçi. Lei, insieme al fratello e alla sorella, si è trasferita a casa della nonna dopo la morte dei genitori e ha iniziato a lavorare come cameriera in un ristorante. Lui è un uomo d'affari impegnato nella gestione dell'attività di famiglia. Il primo incontro tra i due avviene in maniera casuale, quando Ömer finge che Defne sia la sua fidanzata e arriva a baciarla.
Quello che dovrebbe diventare un imbarazzante ricordo, in realtà sarà l'inizio di un rapporto che li vedrà sempre più complici a causa di un losco accordo che coinvolge Defne e lo zio di Ömer.
"Love For Rent", il cast
A vestire i panni dei due protagonisti di "Love For Rent", gli attori Elçin Sangu e Barış Arduç rispettivamente nel ruolo di Defne Topal e Ömer İplikçi.
Nata a Smirne nel 1985, Elçin Sangu si è già fatta conoscere in Italia grazie al ruolo di Güzide nella serie "La ragazza e l'ufficiale". Questa volta è chiamata a interpretare la giovane cameriera che presto entrerà nella vita di Ömer İplikçi. A vestire i panni di quest'ultimo, l'attore svizzero-turco Barış Arduç, già protagonista in Turchia di diversi progetti televisivi.
Nel cast compaiono anche Nergis Kumbasar, Salih Bademci, Kerem Firtina, Levent Ulgen, Sanem Yeles, Osman Akca e Onur Buyuktopcu.
"Love For Rent", le anticipazioni dei primi episodi
C'è chi arriva tardi al lavoro e rimedia una ramanzina. La cameriera Defne, invece, arriva in ritardo e rimedia un bacio: quello di Omer, un cliente mai visto prima che la spaccia per la sua fidanzata davanti a tutti. Morale: licenziata. E quel bacio? L'inizio di un piano incentrato interamente su di lei.
Defne ha bisogno di soldi per pagare il riscatto del fratello e Neriman le offre 400mila lire turche per diventare l'assistente di un uomo misterioso e farlo innamorare. Il primo giorno Defne riconosce in lui l'uomo che l'ha baciata al ristorante.