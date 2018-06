Giornata Mondiale del latte. Cosa dobbiamo sapere su questo alimento?

Il primo giugno è la Giornata mondiale del latte. Sappiamo davvero tutto su questo alimento? In che dosi possiamo consumarlo, quali sono i suoi benefici? A Mattino Cinque il dottor Andrea Ghiselli, medico di ricerca del Crea ed esperto in materia di alimentazione, spiega perché è importante assumerne ogni giorno: "Erroneamente consideriamo il latte importante solo per il suo apporto di calcio. In realtà contiene proteine idonee alla crescita e alla tonicità muscolare. Contiene vitamine del gruppo B12 e grassi che ci danno energia".



Anche dal punto di vista delle quantità il latte ha un ruolo molto importante: "Dovremmo assumerne circa 3 porzioni, in alternativa allo yogurt, che equivalgano a 350 ml quotidiani". Principali consumatori di latte sono i bambini: oltre all'apporto di calcio, proteine e vitamine, il latte scandisce il tempo della colazione. "A differenza di altri Paesi, in cui il latte viene consumato anche durante altri pasti, in Italia è associato alla colazione, un pasto fondamentale che regola il ritmo tra sazietà e fame". Anche sull'intolleranza al lattosio il dottor Ghiselli è chiaro: "Può essere frequente negli adulti che non hanno più la predisposizione a digerirlo, ma la diagnosi non possiamo farcela da soli".