Giorgio Panariello in lacrime per i genitori: "Non li ho mai conosciuti"

Momento di commozione per Giorgio Panariello. Il comico toscano, ospite di Mara Venier a "Domenica In", non ha trattenuto le lacrime parlando dei genitori: il padre non lo ha mai conosciuto mentre la madre la vedeva solo in particolari occasioni. E non ha nascosto la speranza che il padre potesse farsi vivo. "Nella mia carriera sono spuntati parenti come funghi - ha detto -, ma lui no. Evidentemente non sa che sono io. Succede".