È morto Giorgio Mendella, telefinanziere ed ex patron del Viareggio Calcio

È morto a Sanremo Giorgio Mendella, il telefinanziere ed ex patron del Viareggio Calcio. Aveva 73 anni. Il decesso è avvenuto in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico. Originario di Monza, era viareggino d'adozione: per tre stagioni - dal 1988-1989 al 1990-91 - è stato proprietario del Viareggio Calcio tramite il gruppo Intermercato. Ma ancora più celebri sono state le sue televendite di prodotti finanziari, immobili e perfino case turistiche in Romania.