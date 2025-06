Morto Giorgio Biagioli, l’attore che partecipò a “The voice senior”

Originario di Macerata, Giorgio Biagioli era entrato nel mondo del cinema debuttando giovanissimo in "Ercole sfida Sansone", peplum del 1963. Era nel cast di "Panni sporchi" nel 1996 e più recentemente in "L'ombra del giorno" (2022) di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio. L'ultimo ruolo era stato nella commedia "Elf me" (2023) con Lillo e Greg. Ma il suo momento di popolarità era arrivato grazie al talent nel 2020 quando aveva cantato "Il mondo" di Jimmy Fontana. Era conosciuto anche per le sue performance vocali nello storico locale Shalimar di Senigallia.