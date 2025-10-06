Il monologo di Giorgia Surina: "Se tra la folla si nasconde uno stalker, il successo comincia a far paura"

"Credo che molti ci abbiano pensato almeno una volta nella vita, prendere quello che sei e buttare tutto all'aria, ripartire da zero. Perché magari ciò che sei diventato non l'hai scelto tu, o perché la vita che ha scelto per te ti ha fatto uno sgambetto e tutto è crollato - osserva ancora Giorgia Surina, che poi precisa -. La vita non è solo ciò che ti accade, è come reagisci. E allora, puoi provare a rinascere per diventare la versione migliore di te. Come si fa? Non avendo paura della paura, cercando nel tuo sguardo quella scintilla che avevi un tempo, rimettendo insieme i pezzi, questa volta quelli giusti per reinventarti. Perché no? In un nuovo luogo, in una nuova forma, in una vita futura".