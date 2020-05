Gina Lollobrigida, la donna che l'ha sostituita alle nozze: "Lei mi chiese di sposare Rigau"

A "Live - Non è la d'Urso" si torna a parlare delle nozze di Gina Lollobrigida con lo spagnolo Javier Rigau, trentadue anni più giovane di lei. La "Lollo" in tribunale ha sostenuto che una donna si è sposata in Chiesa con Javier Rigau al suo posto con una procura finta.

Il suo nome è Pilar Guimerà che, in collegamento con Barbara d'Urso, racconta la sua versione: "Fu proprio Gina a chiedermi di sposare Rigau - dice -, è stata lei a organizzare il matrimonio perché era stanca dei giornalisti e decise di organizzare il tutto e infatti lei è stata a mandare i documenti necessari per fare in modo che fossi io a sposare per procura il signor Rigau. Ora non so se lei sti ancora bene con la testa, ma noi ci conosciamo da più di trent'anni". Rigau poi aggiunge: "Gina è stata manipolata dalla famiglia Piazzolla: loro sono esperti in queste cose".