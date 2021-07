Gillian Anderson: "Il reggiseno non lo voglio più... non importa se il seno mi arriva all'ombelico!"

Basta col reggiseno. Gillian Anderson, 52 anni, ha preso la sua decisione. L'attrice di "X Files" ne ha parlato durante una diretta su Instagram in cui ha spiegato di non indossarlo più dall'inizio del lockdown: "Troppo scomodo e fastidioso. E non m'importa se il seno mi casca fino all'ombelico", ha detto l'ex agente Dana Scully e star di "The Crown".

Tutto è partito dalla domanda di un fan su quale fosse stato il suo outfit preferito durante il lockdown e l'attrice, seduta su un divano, ha risposto in maniera piuttosto divertente: "Lo stesso che amo anche dopo lockdown. Sono diventata così pigra e non indosso più il reggiseno. Non ce la faccio più, mi dispiace. Non mi importa se il mio seno raggiunge l'ombelico, non indosso più il reggiseno. È fottutamente scomodo. Quindi, ecco, comodi pantaloni sportivi neri e una felpa abbinata. Lo indosserei tutti i giorni, se potessi".

La risposta della Anderson ha acceso un vero e proprio dibattito social lanciando e moltissime donne si sono schierate al fianco dell'attrice, mettendo al bando il reggiseno: "Se l'attrice due volte vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Gillian Anderson dice di non indossare più reggiseni", ha scritto una fan: "chi siamo noi per non essere d'accordo?".

Una decisione, quella di abbandonare l'indumento intimo per eccellenza e di lasciare che la natura faccia il suo corso, che ha trovato un ampio consenso tra le follower della star, unanimi nel dire basta ad un "accessorio" scomodo: "Non indosso mai un reggiseno e ricevo molti commenti sgradevoli a riguardo, quindi sapere che Gillian Anderson non indossa più un reggiseno è un'informazione che mi fa più che piacere!".