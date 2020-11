Gigi Proietti, l'ultima intervista a "Le Iene": “Sulla mia tomba scriverei: indovinate dove ho le mani”

"Le Iene" ricordano Gigi Proietti, attore, regista e mattatore tra i più amati del panorama artistico italiano scomparso il due novembre scorso, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Per celebrarlo, il programma di Italia 1 ha deciso di omaggiarlo riproponendo l’ultima intervista realizzata all’attore romano.

Una divertente chiacchierata con il maestro che a cuore aperto si è raccontato a tutto tondo. Dall’amore per la famiglia a quello per il palcoscenico, dalla sua passione per la Roma senza dimenticare i tanti successi nel lavoro. “Rifarei tutto ciò che ho fatto a teatro, forse in televisione qualche cosa potevo evitarla", confessava Proietti ammettendo un unico rimpianto: "Non aver fatto un mio film”. Il finale poi è tutto da ridere: “Cosa scriverei sulla mia tomba? Indovina dove stanno le mie mani".