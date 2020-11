Gigi Proietti, funerali e lutto cittadino il 5 novembre

Ansa

Il 5 novembre saranno celebrati a Roma i funerali di Gigi Proietti. Il sindaco Virginia Raggi, che proclamerà il lutto cittadino per lo stesso giorno, è in contatto con la famiglia dell'attore per condividere l'omaggio di Roma. Tra le ipotesi un corteo funebre in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà luoghi simbolo della vita di Proietti come via Giulia, dove è nato, e il Globe Theatre, il teatro shakesperiano di cui era il direttore artistico.