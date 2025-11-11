Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, "Insieme" in prima serata su Canale 5

Lo show, con la regia di Roberto Cenci, è pensato come un viaggio in tre puntate tra ricordi, emozioni e nuove collaborazioni. Al centro, il tema dell'amicizia: quella che lega i due protagonisti e quella che unisce artisti e pubblico davanti alla musica dal vivo. Un modo per riscoprire il valore del fare le cose insieme, senza perdere la propria personalità. Sul palco, Gigi e Vanessa guideranno una grande orchestra in un susseguirsi di momenti musicali, sketch e racconti di vita, dando vita a uno spettacolo autentico, capace di far sorridere e commuovere.