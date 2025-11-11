Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, "Insieme" in prima serata su Canale 5

Da mercoledì 12 novembre la coppia sarà protagonista di un varietà in tre serate che celebra amicizia, emozioni e la magia dello spettacolo dal vivo
© Ufficio stampa
Lui con la sua voce inconfondibile, lei con l'ironia e la leggerezza che conquistano da sempre il pubblico televisivo. Da mercoledì 12 novembre Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano protagonisti in "Gigi e Vanessa - Insieme", un grande show in prima serata su Canale 5. Un viaggio tra musica, racconti e risate che unisce due personalità diverse ma perfettamente complementari, legate da una profonda intesa umana e artistica.
Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada sono una coppia artistica che il pubblico ha imparato ad amare nel tempo. La loro sintonia, costruita su ironia e spontaneità, si trasforma in una forza scenica capace di coinvolgere chi guarda. In "Gigi e Vanessa - Insieme" tornano per la prima volta in prime time su Canale 5 con un progetto che mescola stili, linguaggi e generi, dimostrando che quando le differenze si incontrano, nasce qualcosa di straordinario.
Lo show, con la regia di Roberto Cenci, è pensato come un viaggio in tre puntate tra ricordi, emozioni e nuove collaborazioni. Al centro, il tema dell'amicizia: quella che lega i due protagonisti e quella che unisce artisti e pubblico davanti alla musica dal vivo. Un modo per riscoprire il valore del fare le cose insieme, senza perdere la propria personalità. Sul palco, Gigi e Vanessa guideranno una grande orchestra in un susseguirsi di momenti musicali, sketch e racconti di vita, dando vita a uno spettacolo autentico, capace di far sorridere e commuovere.
Il debutto di “Insieme” promette una serata di grande festa. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti, amici e complici di lunga data di D'Alessio, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash ed Eros Ramazzotti. Un parterre di volti amati che arricchirà lo show con musica, ironia e aneddoti di vita, in un mix di spontaneità e calore.