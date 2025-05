Gigi D'Alessio: "Agli inizi ero timido quando cantavo, il pianoforte era il mio scudo"

"Ho studiato molto perché non sentivo il peso dello studio. Mia madre non mi ha mai sentito cantare però quando scrivevo canzoni per altri ascoltava le cassette che registravo per gli artisti nel suo walkman. Ricordo una volta mi disse: tu canti bene! Ma io agli inizi ero timido quando cantavo davanti a tutti, il pianoforte è sempre stato il mio scudo, la mia comfort zone" ha concluso il cantautore napoletano prima di esibirsi nel salotto di Silvia Toffanin con il suo nuovo singolo "Rosa e lacrime".