Gianni Sperti perdona Barbara dopo la lite: "Non preoccuparti, io sono felice"

Gianni Sperti e Barbara De Santi: pace fatta. Durante la puntata del trono over di mercoledì 19 febbraio, l'opinionista e la dama sono riusciti a charirsi dopo la lite sulla vita privata di Sperti. L'ex ballerino si era risentito per delle frasi pubblicate sui social di Barbara in cui la donna gli dava del mantenuto, riferendosi a delle parole attribuite all'ex moglie di lui Paola Barale.

Barbara, dopo aver pensato addirittura a dover lasciare il programma, ha ottenuto finalmente un chiarimento con Gianni: "Non avrei mai pubblicato volontariamente quelle parole sul mio profilo pubblico - ha spiegato in lacrime la dama - ho soltanto messo un like a una frase. Non lo farei mai". Parole che hanno sciolto l'opinionista che è andato ad abbracciarla: "Stai tranquilla, io sono sereno - ha detto Sperti - ho un ricordo felice di quel matrimonio".