Cadendo Ippoliti avrebbe sbattuto contro un'auto ma si sarebbe comunque rialzato in tempo per vedere il furgone allontanarsi e riuscire a prendere parte del numero di targa. Stordito e ferito per l’aggressione e la caduta avrebbe poi chiamato i soccorsi, intervenuti rapidamente. Portato in ospedale sarebbe poi stato dimesso con qualche ferita, ritenuta non grave.