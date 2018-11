Gianmarco: “Le ho chiesto di sposarmi e lei mi ha tradito in diretta”

Dopo tanto subire e rimanere in disparte, è arrivato il momento di reagire. Gianmarco Amicarelli, fidanzato da due anni con Jane Alexander, è stato ospite del salotto domenicale di Barbara D’Urso e per la prima volta ha detto la sua verità sul triangolo amoroso di cui involontariamente si è trovato a far parte. La sua (ormai ex?) fidanzata nella casa del Grande Fratello VIP si è invaghita di Elia Fongaro, il 27enne ex-velino di Striscia, e per Gianmarco è stato uno shock: “Non avrei mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere. Fino a tre settimane fa era tutto perfetto, parlavamo della casa nuova, del futuro, della vita insieme”. Invece ha dovuto assistere ai baci e alle tenerezze che Jane ed Elia si sono scambiati nella casa: “Dopo che le ho chiesto di sposarmi col megafono, fuori dai muri del Grande Fratello, in tutta risposta ho visto che mi stava tradendo. È stata la cosa che più mi ha fatto soffrire in vita mia”. Se Jane tornasse sui suoi passi, Gianmarco sarebbe pronto a perdonarla?: “Ci sono talmente tante cose da dire che non so cosa rispondere”.