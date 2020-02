Gianluigi Nuzzi contro Luigi Mario Favoloso: "È un cialtrone che fa le battute sui morti"

"La gente come lei per me non meriterebbe nemmeno il diritto di cittadinanza tra le persone per bene". Durissimo scontro a "Live - Non è la d'Urso" tra Luigi Mario Favoloso e Gianluigi Nuzzi, in studio per analizzare i contrasti che hanno recentemente coinvolto proprio l'ex gieffino e i presunti maltrattamenti alla ex compagna Nina Moric.

"Sta facendo qualcosa di abbastanza indecente, sta cercando di delegittimare Nina Moric con degli strumenti inqualificabili - commenta il conduttore di "Quarto Grado", che poi cambia tono di fronte alle interruzioni di Favoloso - È un cialtrone, è entrato in studio con la mascherina dicendo di non voler prendere il coronavirus mettendosi a ridere: lei fa le battute sui morti, ci sono oltre 1600 vittime". E ancora: "La gente come lei per me non meriterebbe nemmeno il diritto di cittadinanza tra le persone per bene".

La discussione prosegue e di fronte alle ultime inchieste di Nuzzi, relative a un intervento chirurgico di Nina Moric, Favoloso contrattacca: "Non sei un dottore, come ti permetti di parlare di medicina? Mi stai diffamando".