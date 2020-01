"GF Vip", lo sfogo di Barbara Alberti: "Voglio andare via"

"Voglio andare via perché non riesco a percepirlo come un gioco". Barbara Alberti confessa la sua difficoltà ad affrontare le dinamiche del reality durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip". La scrittrice non riesce a decidere chi nominare perché la cosa la fa soffrire: "Non ce la faccio, preferisco abbandonare la Casa".

Ma Alfonso Signorini non si lascia impietosire dalla richiesta di Alberti e risponde categorico: "Le regole sono queste e devono essere rispettate - ha dichiarato il conduttore che ha concluso - adesso fai un nome e poi con calma deciderai cosa fare".