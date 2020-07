Gerry Scotti con il piede ingessato a "Tu si que Vales"

Per Gerry Scotti sono iniziate con il "piede sbagliato" le riprese di "Tu si que Vales". Il conduttore è infatti apparso nelle storie Instagram della collega Belen con la gamba ingessata, appoggiato a un paio di stampelle. "Gerry fai un saluto a tutti", lo incita l'argentina e lui risponde con la battuta pronta: "Ciao, mi raccomando... in gamba eh!". Cosa gli sarà successo durante la pausa estiva?

In questi giorni sono in corso le riprese della nuova stagione di "Tu si que Vales", che andrà in onda il prossimo settembre. In giuria ritroveremo la squadra formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli. Alla conduzione confermato anche il trio Belen Rodriguez-Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Belen via Instagram ha svelato alcune chicce del backstage: dalle chiacchiere in camper con la sua assistente Antonia alle ciabatte indossate dalla Ferilli in camerino (poco prima di indossare i tacchi sexy per la puntata), fino alle riprese esterne con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E dopo tanto lavoro tutti al ristorante per godersi un bel bicchiere di vino, buon cibo e anche uno spettacolo con il fuoco.

