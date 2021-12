Gemma in quarantena mostra uno striscione alla finestra per Leonardo: "Io e te come nelle favole"

Come Giulietta e Romeo. Gemma Galgani, nei giorni in cui era positiva al Covid e in quarantena domiciliare, ha ricevuto la visita del suo cavaliere Leonardo. I due non si sono ancora visti dal vivo, in quanto l'uomo si è presentato nello studio di Maria De Filippi, quando la Galgani era già costretta alla quarantena e i due hanno avuto modo di parlarsi solo attraverso uno schermo. Ecco perché Leonardo ha deciso realizzare una sorpresa alla sua dama, presentandosi sotto casa sua. Arrivato lì però, è stata Gemma, a sua volta, a stupirlo: affacciata alla finestra, infatti, la storica protagonista del trono over di "Uomini e Donne" ha steso uno striscione con scritto: "Io e te, come nelle favole".

Immagini che hanno lasciato senza parola l'opinionista del programma Tina Cipollari: "Ormai mi rivolgo al pubblico - è intervenuta Tina, interrompendo la messa in onda del filmato dell'esterna - ma rendiamoci conto, non lo ha neanche mai visto da vicino e già è innamorata".