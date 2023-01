Gemma Galgani esce con Alessandro Sposito: "Ho apprezzato le sue attenzioni"

Alessandro Sposito e Gemma Galgani sono finalmente usciti insieme. "Ho apprezzato molto le sue attenzioni" dice il cavaliere, che racconta di essere molto contento del corteggiamento della dama torinese. La donna lo ha invitato a cena, organizzando l’incontro alla perfezione. Il racconto della loro conoscenza fa scoppiare le polemiche a "Uomini e Donne".

L'uomo, però, tiene a precisare che tra loro non c'è stato nulla di fisico a parte un intreccio di mani. Secondo i due opinionisti, Alessandro non prova alcuna attuazione dal punto di vista fisico per Gemma anche se lui si difende. "Mi ha intimidito con la tutta sua esperienza, è la prima volta che mi approccio a una donna più grande di me" spiega il cavaliere, che confessa di non avere ancora superato lo scoglio dell’intimità con la donna.

Dopo queste affermazioni, Tina Cipollari attacca Gemma: "Tu ti impegni a organizzare cose perché non hai nessun corteggiatore. Hai passato la vita a corteggiare gli uomini per trovarti da sola. Non ti sai dare un ruolo, deve essere l’uomo a fare certe cose. Secondo te perché sei rimasta da sola alla tua età".