Gegia radiata dall'albo degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip

"Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne prendi le conseguenze", ha scritto la Satti, pubblicando l'esito dell'istruttoria, che era stata aperta nell'ottobre scorso, subito dopo i fatti, grazie alle segnalazioni della psicologa Alessia Pontecorvo e dalla stessa Veronica Satti, ai danni di Gegia, all'anagrafe Francesca Antonaci. "Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto", aggiunge.

Il caso Bellavia A far infuriare non poche persone erano state le dichiarazioni di Gegia durante alcune puntate del Grande Fratello Vip. L'attrice aveva sminuito il malessere di Marco Bellavia, molto titubante sulla possibilità di poter continuare la sua esperienza nella Casa, a causa di alcuni problemi personali legati alla sua salute mentale e, più precisamente, ad un disturbo d'ansia che lo accompagnava da qualche tempo.

Proprio in un momento di particolare debolezza, durante una sua crisi depressiva Gegia lo aveva apostrofato in malo modo, definendolo "matto" o "malato" e dicendo agli altri inquilini: "Non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male!" o rivolgendosi a lui: ""Non me ne frega niente di cosa hai avuto, da psicologa ti consiglio di stare zitto".

Durante la quarta puntata Bellavia ha ammesso pubblicamente di soffrire di depressione e subito dopo ha lasciato la Casa.

Anche dopo la sua uscita Gegia non si era risparmiata affermando: "Dovevamo continuare ad ascoltare le ca**te che diceva". Sui social era subito esplosa la polemica, i follower infatti avevano chiesto sanzioni immediate verso gli altri concorrenti che lo hanno deriso.

La Satti ha voluto anche spiegare su Instagram i motivi per cui ha deciso, insieme ad Alessia Pontecorvo, di segnalare il comportamento adottato da Gegia: "Giustizia! Grazie Alessia Pontecorvo per avermi scelta per fare squadra, per essere una squadra. Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al gfvip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. Nell’arco di poche ore dalle vessazioni che si sono viste nei confronti di Bellavia. Ci siamo soffermare sul comportamento di Gegia (Francesca Antonaci), iscritta all’ordine degli psicologi Lazio".

E ancora: "I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate senza parole e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv - scrive ancora Veronica -. Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili".

"A oggi, dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo, esposti) ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia, giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è stata radiata dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio".

E ancora: "Noi ci impegniamo da tempo a validare la salute mentale e ringrazio tutti gli psicologi che sui social network fanno divulgazione per abbattere lo stigma. Volgiamo normalizzare per dare possibilità alle persone di non sentirsi mai sbagliate se stanno soffrendo. Invitiamo a chiedere aiuto a figure professionali, e cerchiamo di mettere in sicurezza questo spazio sul quale puntiamo uno spotlight: la salute mentale. Come dice la grandissima psicologa rivoluzionaria Marsha Linehan: Ogni vita è degna di essere vissuta. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto!".