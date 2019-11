Gabriella Pession racconta "Oltre la soglia" in esclusiva per Tgcom24

Prende il via mercoledì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, la nuova serie medical “Oltre la soglia” con Gabriella Pession. Una fiction dai toni asciutti e ironici, che ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche, L'attrice la presenta con un video in esclusiva per Tgcom24.