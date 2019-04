"Oltre la soglia", via alle riprese della serie medical di Canale 5

Sono iniziate a Roma le riprese di "Oltre la soglia" , nuova serie medical di Canale 5 che vede protagonista Gabriella Pession . La serie è ambientata in un reparto di neuropsichiatria infantile e la protagonista è Tosca, una psichiatra fuori dagli schemi: in ogni puntata sarà al centro di un caso, alle prese con adolescenti problematici, dalle storie particolari.

La fiction in 12 episodi per sei prime serate è diretta da Monica Vullo e scritta da Laura Ippoliti e vanta nel cast anche Giorgio Marchesi, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Massimo De Lorenzo, Nina Torresi e Aurora Giovinazzo.



Tosca è una professionista fuori dal coro, ribelle e apparentemente inadatta a questo ruolo di responsabilità. Ha un intuito fuori dal comune e una spiccata empatia verso i pazienti. Grazie al suo talento, trasforma la ricerca della diagnosi in una vera e propria indagine sia medica che psicologica. E con metodi a volte fuori dal comune, riesce a capire i suoi giovani pazienti meglio di chiunque altro. Forse, perché anche lei, da ragazza, ha avuto problemi psichiatrici...