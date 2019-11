“Fuori dal Coro”, Vittorio Sgarbi contro Mario Giordano: “Sei una m***a come la tua trasmissione”

Doveva essere un'occasione per chiarirsi, e invece l'incontro a "Fuori dal Coro" tra Mario Giordano e Vittorio Sgarbi si è concluso tra urla e insulti. "Sei una me**a come la tua trasmissione", ha sbottato il critico d'arte dopo aver guardato un servizio a lui dedicato dove si denunciava il suo trasformismo politico e l'adesione prima al Partito Comunista e poi a Forza Italia.

Un'osservazione, quella del programma, che non è affatto piaciuta al sindaco di Sutri che ha minacciato di lasciare la trasmissione durante la quale, su un vero e proprio ring, avveniva il confronto con il conduttore. “Hai detto solo falsità, quindi o ti scusi o ti querelo”, ha urlato Sgarbi che ha concluso: "Dici solo bugie, sei una testa di ca**o". Ma Giordano non ha smentito i contenuti del servizio mandato in onda e ha invitato il critico d'arte a finire il confronto.