“Fuori dal coro”, Mario Giordano contro Conte e Inps: “Niente soldi: qui continua a piovere solo burocrazia”

“Io parlo bene di Conte che ci fa arrivare tutti questi soldi, ma non si sa se arriveranno” commenta amaramente Mario Giordano a “Fuori dal coro”. Dal caos Inps, agli aiuti finanziari promessi e mai elargiti alle mascherine introvabili: il conduttore non trattiene le critiche. “Il primo decreto era 1500 pagine: un ettaro di fogli, più di un campo da calcio. Il tutto per non dare un soldino”, continua Giordano. E prosegue: “Qui continua a piovere soltanto burocrazia e si muore”