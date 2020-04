Coronavirus, Vittorio Feltri: “Conte non capisce un c***o”

"Il nostro amico Conte oltre a non capire un c****o di governabilità, non capisce un c***o del resto". Vittorio Feltri, senza mezzi termini a "Fuori dal Coro", si scaglia contro l'operato del presidente del Consiglio, durante l'emergenza coronavirus, e in particolare in riferimento a un'affermazione del premier sulla Pasqua.

Durante l'ultima conferenza stampa Conte ha spiegato, in poche parole, il significato della Pasqua per i cristiani. Ma per il conduttore, Mario Giordano, il premier avrebbe commesso un gaffe riferendo delle inesattezze, e per questo motivo ha chiesto al direttore di Libero di commentare la vicenda che ha sua volta ha risposto senza filtri.