Una copia dell'insegna del Central Perk è stata venduta per 5.850 dollari, mentre il maglioncino di mohair grigio a collo alto di Rachel (lo porta quando Ross le chiede per la prima volta di fare da babysitter al figlio Ben) ha raggiunto i 6.500 dollari. Stesso prezzo per cashmere blu petrolio indossato da Chandler nella settima stagione, quando Monica gli dice che non cambierà il suo cognome in Bing dopo averlo sposato. La vecchia bambola che la famiglia Geller usava come trofeo per i tornei familiari di football (si vede nell'episodio della terza stagione in cui prima della cena del Ringraziamento gli amici si sfidano in una partita) ha invece chiuso a 9.100 dollari. In catalogo anche gli abiti di scena di alcune tra le guest star più celebri, incluse Susan Sarandon, Bruce Willis, Dakota Fanning e Winona Ryder.