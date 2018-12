Francesco Monte e Giulia Salemi: “Vi raccontiamo com’è nata la nostra storia”

“Siamo una coppia”. Questa la dichiarazione che più ha strappato applausi negli studi di “Verissimo”. A pronunciarla all’unisono sono stati Francesco Monte e Giulia Salemi, che ai microfoni di Silvia Toffanin hanno ammesso che ciò che è nato nella Casa del “Grande Fratello VIP” vada ben oltre una semplice amicizia. “C’è qualcosa di più, ovviamente e sono molto contento così” ha commentato Francesco che ha ammesso: “Ci equilibriamo, lei è la parte esuberante che manca in me e io sono quella un po’ più seriosa che la riporta coi piedi per terra”. Anche Giulia non si fa problemi ad ammettere l’inizio di una storia che sta andando avanti anche oltre i muri della Casa: “Abbiamo passato due giorni insieme appena Francesco è stato eliminato. C’erano tante domande da porsi e le abbiamo risolte tutte”.