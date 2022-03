Francesca Michielin, medley dei suoi successi a "Verissimo"

Da "Chiamami per nome" a "Io non abito al mare", passando per "Nessun grado di separazione" e "L'amore esiste". A "Verissimo" Francesca Michielin propone un medley musicale dei suoi successi più grandi per festeggiare i dieci anni di carriera, coronati dall'esperienza come direttrice d'orchestra all'ultimo Festival di Sanremo per l'amica Emma.

"Mi sono sentita una persona estremamente fortunata a potermi vivere l'esperienza da un'altra prospettiva, immersa nella musica. C'è stata un'energia potente", ricorda la cantante. "Sentivo una grande responsabilità. Infatti, la prima sera non l'ho diretta benissimo l'orchestra, non riuscivo proprio a controllare le emozioni. Per fortuna, le altre sere è andata meglio".