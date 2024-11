Francesca De André contro il padre Cristiano: "Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare"

Cristiano De André è in tour con “De André #DeAndré – Best of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa. Un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio. Francesca De André rivela al settimanale di avere in lei molto del nonno: "Talmente tanto che me ne stupisco". E racconta: "Mi sorprendevo a pensare le stesse cose che lui metteva in musica, ma prima ancora di averle sentite nei sui brani. 'Non è possibile!' mi dicevo ascoltandolo 'sul mio diario ho scritto la stessa cosa di cui sta cantando'. In questo spirito non temerò mai la solitudine, perché avrò sempre lui al mio fianco, che ho scoperto vivere in me. In ciò che sono oggi". L'ex gieffina parla anche del valore terapeutico delle canzoni del grande cantautore: "Nella vita ho sofferto di depressione e attacchi di panico, e le sue canzoni mi hanno spesso aiutato a superare quei momenti. Quand’ero piccola, ascoltare i suoi pezzi era una scoperta".