Francesca De André sulla condanna in primo grado dell'ex: "Dopo la sentenza, mi ha rincorso in bicicletta e detto che non ha intenzione di pagare"

"Fuori da tribunale, dopo la sentenza, mi ha rincorso in bicicletta per inveirmi contro e dirmi che non ha intenzione di pagare alcun danno". Ospite a "Verissimo", Francesca De André ripercorre la relazione tossica vissuta con l'ex Giorgio Tambellini, condannato in primo grado a tre anni e tre mesi dal tribunale di Lucca per maltrattamenti.

"Il suo problema più grande non era la condanna, ma l'idea di dover tirar fuori qualcosa a livello materiale", continua l'influencer e figlia d'arte, convinta che l'ex non provi alcun tipo di rimorso per il proprio comportamento.

"Mi tirava addosso la candeggina, incendiava le cose e me le gettava addosso, mi picchiava con i guanti di lavoro per farmi più male", ricorda De André a proposito della loro quotidianità, ripercorrendo in particolare l'aggressione più violenta.

"È successo tutto senza un motivo: ero seduta sul divano, zitta a guardare la tv, e lui mi ha afferrato dai capelli, trascinata dietro il divano, bloccata per terra e presa a calci e pugni", continua la donna, spiegando di aver pensato - prima di perdere i sensi - che sarebbe morta.

A salvarla, fortunatamente, una vicina di casa: "Quando ho ripreso coscienza, ho iniziato a urlare con tutte le forze che avevo e lei si è avvicinata alla porta e mi ha portata via. Nel mentre, sono arrivati i carabinieri e mi hanno portata in ospedale con il codice rosso".