Francesca De Andrè torna a "Pomeriggio Cinque" dopo il malore: “Con Giorgio ho chiarito tutto”

Francesca De André torna davanti alle telecamere dopo il malore accusato prima della diretta di “Live Non è la D’Urso”. Ospite a “Pomeriggio Cinque” l’ex gieffina dice di stare meglio e di aver avuto un crollo nervoso, poi conferma di stare ancora con Giorgio Tambellini: “Voleva rimanere con me in ospedale, mi ha aiutato tanto ma è stato rassicurato dal mio agente”.

E sul presunto tradimento di Giorgio assicura: “Sono andata a fondo della questione, ho avuto delle prove, c’è stato solo un bacio”. La nipote di Faber resta ancora convinta di essere vittima di un complotto ordito da Biagio D’Anelli, dall’amica Alessandra (entrambi in studio) e dalla sorella Fabrizia, con cui conferma di non avere più rapporti.