Francesca Alotta: "Sto lottando contro il cancro"

Dopo anni di silenzio Francesca Alotta torna in tv e racconta il momento drammatico che sta vivendo. La cantante che vinse Sanremo con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi confessa che questi sono stati anni difficili. Professionalmente e umanamente. Ora sta lottando contro un cancro: "E' l'ennesima battaglia, quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia".