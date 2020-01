Taylor Swift: "Mia madre ha un tumore al cervello"

E' la cantante più ricca e famosa del mondo, ma dietro i successi Taylor Swift nasconde un grande dolore. La cantante, intervistata da "Variety", ha infatti confessato che sta passando un periodo drammatico: alla madre Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello mentre si stava curando per quello al seno. "E' un momento difficile", dichiara.

"I sintomi di una persona che ha un tumore al cervello - prosegue Taylor - non hanno niente a che fare con quello che abbiamo dovuto affrontare in passato, quando abbiamo dovuto affrontare il cancro al seno. Ci è crollato il mondo addosso".

Per stare vicina alla madre, la Swift ha ridotto il tour: "Volevo lavorare e allo stesso tempo gestire quello che sta succedendo a casa. Non sappiamo cosa succederà, non sappiamo quali cure sceglieremo. Lei è il mio spirito guida. Prima di prendere ogni decisione ne parlo con lei. E' stata dura parlare della sua malattia".

In un'altra recente intervista a "Elle" la cantante ha confessato che la malattia della madre le ha cambiato la vita: "Mi ha insegnato che ci sono problemi reali e poi c'è il resto. Prima ero ansiosa per tutto, con i miei alti e bassi quotidiani, adesso tutte le mie preoccupazioni, il mio stress e l'ansia sono solo per i problemi veri".

