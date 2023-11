Famosa per i suoi ruoli a teatro come in "Driving Miss Daisy" e in tante serie televisive

Sul piccolo schermo aveva recitato, tra le tante serie in "Cheers", come la madre di Cliff Clavin, in "E.R." come mamma del dottor John Carter e in "Sex and the city" nel ruolo di suocera di Charlotte, parti che le avevano fatto guadagnare tre candidature agli Emmy. La Stenhagen è morta a 93 anni nella sua casa di New York e tra un mese sarebbe stato il suo 94esimo compleanno. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio, John Carlin.

Il tenero messaggio del figlio Frannie. Mamma Frances Sternhagen. Lunedì notte, 27 novembre, è morta pacificamente nella sua casa, un mese e mezzo prima del suo 94esimo compleanno. Ne pubblicherò altri presto, ma per ora voglio solo ringraziare per lo straordinario dono di un'artista e di un essere umano quale è stato Frances Sternhagen. Era amata da molti. Sono molto fortunato di poterla chiamare mia mamma, mia amica, la mia compagna di canzoni e balli. Siamo stati insieme la scorsa settimana e abbiamo parlato lunedì pomeriggio, abbiamo detto quanto ci amavamo e quanto ci mancavamo. Stavo per imbarcarmi su un aereo per Londra quando ho ricevuto la notizia, e adesso sono lì. Si esibirà in alcune nuove canzoni (una delle quali è stata ispirata da lei) questo fine settimana. Ha sempre incoraggiato la mia scrittura e le è piaciuto cantare. Tornerò molto presto il giorno dopo. Vola, Frannie. Cala il sipario su una vita vissuta in modo così ricco, appassionato, umile e generoso".

La carriera Frannie, come era chiamata in famiglia e dagli amici, aveva vinto due premi Tony, l'equivalente dell'Oscar per il teatro, e candidata a quattro, per ruoli molto diversi: era stata la zia Lavinia nel revival del 1995 a Broadway dell'"Ereditiera" basato dal romanzo "Washington Square" di Henry James, e per varie parti in "The Good Doctor", l'interpretazione di Neil Simon del 1973 di Anton Chekhov.



Il suo debutto davanti alle telecamere avviene nel 1956 in un episodio della serie televisiva "Studio One". Dal 1986 al 1993 interpreta il ruolo della madre iperprotettiva Esther Clavin nella sitcom "Cin cin". Tuttavia, la Sternhagen ottiene una certa popolarità soltanto in età avanzata, grazie all'interpretazione di "Millicent Carter", la nonna del dottor John Carter in diciannove episodi della celebre serie televisiva "E.R. - Medici in prima linea".

Interpreta inoltre il personaggio di Bunny MacDougal, prima suocera di Charlotte York in dieci episodi della serie televisiva "Sex and the City". Come attrice cinematografica è apparsa nell'ambiguo ruolo della devota governante di una mitica diva di Hollywood in "Fedora" (1978) di Billy Wilder e ha vinto un Saturn Award per la miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della dottoressa Lazarus in "Atmosfera zero" (1981), film fantascientifico diretto da Peter Hyams.



Più di recente, sempre in un ruolo materno, era apparsa in "The Closer", il poliziesco con Kyra Sedgwick. Sternhagen aveva girato anche una decina di film: tra questi "Bright Lights", "Big City", "Julie & Julia" e "Independence Day"