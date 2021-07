07 luglio 2021 16:21

Raffaella Carrà, folla e applausi per il corteo funebre per le vie di Roma

Tra lacrime e gli applausi di tanti fan si è svolto il corteo funebre con il feretro di Raffaella Carrà, dalla sua abitazione in via Nemea 21 a Roma. Rose gialle sulla bara della star, scomparsa il 5 luglio a 78 anni. Alla partenza, sotto casa, c'erano Michele Cocuzza e Barbara Boncompagni. Il corteo, diretto in Campidoglio dove è allestita la camera ardente, ha fatto alcune tappe per il pubblico saluto all'artista.

Il carro funebre è arrivato tra gli applausi ininterrotti della gente all'Auditorium Rai del Foro Italico. A bordo, accanto all'autista, c'era Sergio Japino, che ha salutato commosso la folla. Il corteo è poi giunto in via Teulada 66, a Roma, storica sede Rai. Tutti i dipendenti Rai sono usciti dal centro di produzione e hanno applaudito commossi, anche dai balconi, mentre fuori sulla strada si è radunata una grande folla di fan.

Per la terza tappa dell'ultimo viaggio attraverso i luoghi simbolo della carriera dell'iconica protagonista della tv, il corteo ha poi raggiunto il Teatro delle Vittorie di Roma, dove l'artista è stata protagonista di storiche trasmissioni come "Canzonissima" e "Milleluci". Davanti all'edificio, come nelle precedenti tappe, c'era una gigantografia con la scritta "Grazie, Raffaella". Anche qui il carro funebre è stato accolto da lunghissimi applausi e molti volti commossi. Lungo le strade percorse dal corteo, in molti punti si sono radunati gruppi di persone e tutti hanno applaudito al passaggio del feretro.

Il corteo funebre, dopo il passaggio davanti ala sede rai di Viale Mazzini, è infine giunto al Campidoglio, dove chi vorrà potrà salutare l'artista fino all'8 luglio, nella camera ardente, prima dei funerali, in programma nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli il 9. Ad accogliere il feretro c'era anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.