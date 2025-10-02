"Grande Fratello 2025", la cucina diventa un campo di battaglia

Nella casa del Grande Fratello 2025 iniziano a crearsi momenti di svago e divertimento... improvvisati. Di solito passa qualche settimana prima che arrivi l'ora della battaglia a colpi di gavettoni, questa volta sono bastati un paio di giorni perché qualcuno usasse in modo improprio... la farina. È successo mentre Giulio, Giulia, Anita e Benedetta erano in cucina. Uno scherzo tira l'altro e alla fine tutti sono finiti imbiancati, tra le risate collettive (tranne quelle di chi poi ha dovuto pulire).