07 aprile 2022 10:53

Francesco Oppini compie 40 anni, gli auguri di mamma Alba: "Ero poco più di una bambina"

Francesco Oppini ha compiuto 40 anni e mamma Alba Parietti ha voluto dedicargli un messaggio d'amore. "Sono passati 40 anni da quella notte in cui sei nato - ha scritto sui social - e io poco più di una bambina ero tua madre e tu mio figlio. Tutta la vita, non riesco a ricordarla senza la tua presenza. Gioie immensi, dolori strazianti, liti, emozioni e persone che appartengono a entrambi. Persone che non ci sono più ma sono nel cuore di entrambi. Altre che ci legano e accomunano. Come i pensieri e l’etica". La showgirl ha poi ricordato: "Ci separano 20 anni. Non è stato facile essere madre, non ti è stato facile essere mio figlio. Ma nessuno dei due ci scommetto farebbe mai cambio. Compi pure i tuoi 40 anni, ma ricordateli tutti perché sono stati pieni di momenti e persone che hanno fatto di te e di me quello che siamo".