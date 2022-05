11 maggio 2022 11:40

Eurovision Song Contest 2022, nella prima serata spettacolo e tanta Ucraina

Prima semifinale per l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest che si tiene in Italia, a Torino. Le dieci nazioni che si sono classificate per la finale di sabato sono (non in ordine di classifica): Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda. Grande entusiasmo per il gruppo ucraino della Kalush Orchestra, salutato da una vera e propria ovazione.