"Fosca Innocenti 2", ecco il primo ciak della serie con Vanessa Incontrada

Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro con i suoi interrogativi, ma anche l’amore con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da

Francesco Arca

, un sentimento che, in questa seconda stagione, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi di scena e situazioni inaspettate, come il rischio di perdere la fattoria dov’è nata e cresciuta. Cosa ne sarà della sua tata Bice, del cavallo Sansone, della cagnolina Alice e della gallina Gigliola?

Anche questa volta, Fosca Innocenti saprà affrontare con determinazione i momenti più critici. Tornerà a galoppare tra i girasoli della sua terra aretina, sempre attenta alle fragranze più sospette, lei che, con un olfatto particolarmente sviluppato, risolve i casi.

Grandi sorprese, dunque, attendono il pubblico di Canale 5 che già al debutto della serie ne ha decretato il successo e ha confermato il grande affetto per la protagonista Vanessa Incontrada, per Francesco Arca e per tutto il cast. La fiction è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, e diretta da Giulio Manfredonia. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli.