"Forum", Barbara Palombelli si commuove nell'ultima puntata: "Siamo per la pace e per la giustizia"

Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid soprattutto per il bene a questa grande squadra che mi vuole bene e a cui devo tanto

si commuove durante la fine dell'ultima puntata di "". La giornalista ringrazia gli autori e tutti i collaboratori della sua trasmissione che si interrompe per la pausa estiva e che riprenderà sua partire da settembre prossimo. "Questo programma è fatto da una grandissima squadra - spiega Palombelli - e non potete immaginare quante volte il batticuore per i tamponi, la paura.".

"Grazie ai vaccini, alle mascherine e a una vita molto attenta, questa stagione è stata portata a termine - continua la conduttrice che poi si riferisce alla guerra in Ucraina -

siamo per la pace e naturalmente per la giustizia ovunque anche nei Paesi in guerra

".