"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'8 al 12 settembre

Halit informa Ender della gravidanza di Yildiz. La notizia sconvolge la donna, che sperava ancora di riconquistarlo. Anche Zeynep viene messa al corrente da Yildiz, ma rimane perplessa, vista la crisi tra lei e Halit.



Nel frattempo, Alihan scopre che Emir e Lila hanno una relazione: furioso, decide di licenziare l’amico e proibisce alla nipote di rivederlo. Lila, disperata, chiede consiglio a Zeynep, che promette di provare a far ragionare Alihan.



Zeynep viene poi invitata a prendere il tè da Zerrin e le sue amiche, ma l'incontro si trasforma in una trappola: Nuran, madre di Hira, la accusa del licenziamento della figlia.



Determinata a smascherare Yildiz, Ender finge un malore per introdursi nello studio del dottor Yusuf e rubare la sua cartella clinica. Così scopre che Yildiz ha mentito sulla gravidanza. Il giorno seguente corre da Halit per rivelargli la verità.



Halit, convinto dalle parole di Ender, obbliga Yildiz a sottoporsi a un prelievo di sangue. Con grande sorpresa, l'esame conferma che è davvero incinta. Yildiz chiede allora al marito di tagliare i ponti con Ender, e Halit la licenzia, sospettando che abbia persino falsificato i primi test.