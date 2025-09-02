"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'8 al 12 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'8 al 12 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Halit informa Ender della gravidanza di Yildiz. La notizia sconvolge la donna, che sperava ancora di riconquistarlo. Anche Zeynep viene messa al corrente da Yildiz, ma rimane perplessa, vista la crisi tra lei e Halit.
Nel frattempo, Alihan scopre che Emir e Lila hanno una relazione: furioso, decide di licenziare l’amico e proibisce alla nipote di rivederlo. Lila, disperata, chiede consiglio a Zeynep, che promette di provare a far ragionare Alihan.
Zeynep viene poi invitata a prendere il tè da Zerrin e le sue amiche, ma l'incontro si trasforma in una trappola: Nuran, madre di Hira, la accusa del licenziamento della figlia.
Determinata a smascherare Yildiz, Ender finge un malore per introdursi nello studio del dottor Yusuf e rubare la sua cartella clinica. Così scopre che Yildiz ha mentito sulla gravidanza. Il giorno seguente corre da Halit per rivelargli la verità.
Halit, convinto dalle parole di Ender, obbliga Yildiz a sottoporsi a un prelievo di sangue. Con grande sorpresa, l'esame conferma che è davvero incinta. Yildiz chiede allora al marito di tagliare i ponti con Ender, e Halit la licenzia, sospettando che abbia persino falsificato i primi test.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
