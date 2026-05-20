"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 25 al 30 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 25 al 30 maggio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 25 al 30 maggio
Zehra viene licenziata e cade nello sconforto, riprendendo a bere e trascurando Halit Can.
Nel frattempo, Yildiz conosce Kerim, affascinante amico di Bülent, verso cui prova subito un misto di attrazione e antipatia. Intanto Sahika continua a tramare contro Ender, arrivando perfino a organizzare un incidente mortale.
Halit vive difficoltà economiche e il figlio Erim, preoccupato, vende la sua chitarra per aiutarlo di nascosto. Sahika assume Halit come assistente, ma il modo in cui lo tratta insospettisce Ender, che incarica Caner di seguirlo: l'uomo scopre così che Halit incontra segretamente il suo avvocato. Ender decide quindi di indagare sulle sue azioni nella holding.
Yildiz racconta a Ender del suo incontro con Kerim, ma l'amica la mette in guardia e le organizza un appuntamento con Devrim, amico di Kaya. Nel frattempo, Lila rivela a Yildiz che Zehra ha ricominciato a bere, e Yildiz reagisce buttando tutte le bottiglie di casa.
Infine, si scopre che Ender è sopravvissuta all'incidente grazie all'avvertimento di Caner, che aveva visto manomettere l'auto. Sahika, per comprare il suo silenzio, le offre il 5% delle azioni della holding.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.