Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno, sette giorni su sette. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 25 al 31 maggio.
"Be My Sunshine", le trame dal 25 al 31 maggio
Haziran è decisa a sorprendere Poyraz, quindi si intrufola in casa di Aliye per carcare la ricetta del suo borek. Nel frattempo, Poyraz cerca di organizzare un servizio fotografico.
Mentre Alper e Melisa continuano a non riuscire a vivere il loro amore, Poyraz e Haziran tentano di farsi apprezzare da Aliye e Zeynep. Così, Haziran prepara un borek con la ricetta speciale di Aliye e Haziran cede le sue foto a un proprietario di una rivista, in cambio della pubblicazione di un servizio fotografico su Zeynep.
Poyraz racconta ad Haziran di aver voluto gratificare Zeynep facendole un servizio fotografico per una importante rivista di moda, ma di aver ricevuto dalla donna un'accoglienza molto fredda.
Intanto, Zeynep fa in modo che Haziran venga cacciata da casa sua e, una volta raggiunto il suo obiettivo, la collaborazione tra lei e Aliye finisce.
Infine, Idil e Biricik diventano amiche, viste le reciproche delusioni amorose. Gorkem, intanto, ha organizzato una serata con Haziran e Melisa in giro per l'isola.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.