"Be My Sunshine", le trame dal 25 al 31 maggio

Haziran è decisa a sorprendere Poyraz, quindi si intrufola in casa di Aliye per carcare la ricetta del suo borek. Nel frattempo, Poyraz cerca di organizzare un servizio fotografico.



Mentre Alper e Melisa continuano a non riuscire a vivere il loro amore, Poyraz e Haziran tentano di farsi apprezzare da Aliye e Zeynep. Così, Haziran prepara un borek con la ricetta speciale di Aliye e Haziran cede le sue foto a un proprietario di una rivista, in cambio della pubblicazione di un servizio fotografico su Zeynep.



Poyraz racconta ad Haziran di aver voluto gratificare Zeynep facendole un servizio fotografico per una importante rivista di moda, ma di aver ricevuto dalla donna un'accoglienza molto fredda.



Intanto, Zeynep fa in modo che Haziran venga cacciata da casa sua e, una volta raggiunto il suo obiettivo, la collaborazione tra lei e Aliye finisce.



Infine, Idil e Biricik diventano amiche, viste le reciproche delusioni amorose. Gorkem, intanto, ha organizzato una serata con Haziran e Melisa in giro per l'isola.