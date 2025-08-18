"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 25 al 29 agosto

Dopo essersi allontanata dalla festa, a seguito di quanto accaduto, Zeynep fa perdere le sue tracce e viene ritrovata da Yildiz solo dopo una lunga ricerca.



Zeynep è turbata per aver ferito Cem e cerca di allontanarsi da Alihan, il quale invece insiste nel voler parlare con lei. La donna, però, lo accusa di causarle solo sofferenza.



Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo con la reputazione di dongiovanni, nel tentativo di assicurarsi un progetto vantaggioso.



Halit e Yildiz litigano perché Defne ha rivelato che Yildiz sottraeva dei soldi ad Halit con la carta di credito. Halit va via di casa e va a dormire in albergo.



Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito. Per raggiungere il suo scopo, oltre a tramare con Kemal alle spalle di Yildiz, ricontatta un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.